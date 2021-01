Riunione in corso negli uffici del Palermo.

L’ad Sagramola, presente in sede dal primo pomeriggio, è stato raggiunto prima da Mirri e Castagnini arrivati alle 16.45 circa e da Boscaglia arrivato intorno alle 17.10. Il motivo di questa riunione è, quasi certamente, legato alle ultime mosse di calciomercato.





Il Palermo, infatti, si prepara ad accogliere il centrocampista Francesco De Rose in arrivo dalla Reggina che andrà ad occupare l’ultimo slot libero in squadra. Oltre al centrocampista si continua a trattare per convincere Di Gaudio, ma non è semplice. Con l’arrivo di quest’ultimo il Palermo dovrà decidere chi cedere per fargli spazio