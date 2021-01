Il difensore della Virtus Francavilla, Francesco Pambianchi, ha parlato al “Nuovo Quotidiano di Puglia” a proposito della vittoria dei suoi al Barbera.

«Vincere a Palermo è stato un traguardo importante, che sta ad indicare che questa società, nel tempo, ha avuto un ruolo importante in Serie C. Non è la prima vittoria contro squadre blasonate, ma questo è un traguardo che fa tanto onore a questa società. Vorrei fare più punti possibile, raggiungendo presto la salvezza perchè è importante mantenere la categoria. Solo il tempo dirà se possiamo raggiungere obiettivi più importanti. Il campionato è molto difficile, ci sono tante squadre forti davanti e anche quelle che sono con noi in classifica sono equilibrate. Non ci sono squadre materasso e ogni partita è davvero molto complicata».