«Più cross per la testa di Saraniti? Lo sappiamo ed è una cosa che facciamo spesso. Sappiamo che lui di testa è bravo.

Rigorista? Non è Saraniti, è Almici. Ha un tiro molto secco, è bravo. Tira spessissimo. Poi c’è anche Floriano. In totale sono 3-4 e c’è anche Saraniti, ma non è il primo. Il primo è Almici. Poi ci sono situazioni diverse, non è detto che il designato se la senta e così via».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Monopoli.