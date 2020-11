«Bomber da 15 gol esiste in C? Per gli attaccanti è difficile. Ci sono giocatori tipo Pettinari che negli ultimi anni non aveva fatto gol e l’anno scorso ha fatto un grande campionato.

Dipende da tanti fattori, Sagramola e Lucarelli hanno ragione: non esiste il giocatore che prendi e ti garantisce 15 gol. Dobbiamo mettere quelli che abbiamo nelle condizioni di fare i gol. Poi a gennaio si vedrà».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Monopoli.