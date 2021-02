«Squadra nervosa? Non è stata caricata per niente, l’abbiamo prepara in due giorni. E’ che ci tenevamo tanto. Il primo giallo su Floriano per simulazione ci può stare. Saraniti è entrato con voglia, mentre perdevamo, è normale che affiori qualcosa. Negli ultimi minuti soprattutto l’arbitro ha fischiato tanti falli contro di noi e ti puoi innervosire, ma non c’entra che abbiamo caricato troppo la partita. Io volevo più aggressività sulle seconde palle». Queste le parole di Roberto Boscaglia, al termine della gara persa contro il Catanzaro.