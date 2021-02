«Non deve essere una costante che segni sempre Lucca. Oggi ad esempio ha segnato Floriano, c’è andato vicino anche Luperini. Lucca è un terminale offensivo importante, ma gli altri devono andare dentro l’area. Oggi è un peccato perché non siamo riusciti a dare continuità e dispiace per i ragazzi che non meritavano di perdere la partita. Sono anche gli avversari a difendersi in un certo modo, abbiamo giocato tutto il secondo tempo nella loro metà campo. Abbiamo creato due-tre palle gol importantissime con grandi parate del loro portiere. Dobbiamo cercare di fare gol non sempre con gli attaccanti, dobbiamo essere ancora più cinici anche sui calci d’angolo e sulle punizioni e oggi ne abbiamo avuti tanti. Dovevamo essere più aggressivi in quelle situazioni e a volte non riesci ad esserlo, ma davanti avevamo una squadra esperta, si sono presi anche un sacco di falli». Queste le parole di Roberto Boscaglia, al termine della gara persa contro il Catanzaro.