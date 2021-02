«De rose non ha niente, si fascia sempre il polpaccio. Saraniti ha fatto un fallo di gioco che ci può stare, non doveva dire niente alla squadra. Era tristissimo e quasi in lacrime nello spogliatoio. Aveva anche sfiorato il gol e poi si vede fuori dalla partita. E’ normale che si innervosisca. Vittoria che non arriva contro le prime 8? Non so se è un caso, a fine campionato vedremo se riusciremo a vincere con chi ci sta sopra. Oggi la partita deve essere valutata sul fatto che abbiamo fatto entrambi un buon primo tempo e che nel secondo li abbiamo chiusi. Poi è arrivata una punizione che ci può stare e mettono la palla dentro, penso più ad una casualità che ad una regola. Scelte dei titolari? Non mi devo confrontare con i giocatori per le scelte. Devono accettarle, cerco di essere il più coerente possibile. In questo periodo abbiamo giocato tanto. Lavoriamo settimana dopo settimana e prendiamo decisioni in base a quello che vediamo in campo e in base alla forma». Queste le parole rilasciate al termine di Palermo-Catanzaro dal tecnico rosanero Boscaglia.