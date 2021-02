«Come ho vissuto questo momento nel quale ho avuto poco spazio? Per trovare spazio bisogna lavorare e farsi trovare pronti. Riguardo alla partita, nel primo tempo forse abbiamo trovato difficoltà, nella ripresa abbiamo fatto meglio e meritavamo la vittoria. E’ arrivata la sconfitta e adesso dobbiamo cercare di fare una prestazione così protreremo a casa punti. Non ci rassegniamo. Dobbiamo cercare di rialzarci. In questa stagione abbiamo avuto diverse situazioni brutte. Questa partita poteva dare continuità e dobbiamo lavorare. Alla lunga verrà fuori tutto il nostro valore. Dobbiamo lavorare partita dopo partita. Se arriveremo bene ai playoff potremo dire la nostra». Queste le parole rilasciate da Roberto Floriano al termine di Palemro-Catanzaro.