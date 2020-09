L’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

Di seguito alcune sue parole: «Silipo esterno offensivo di destra? Sto puntando su tutti quanti, non solo su lui che è potenzialmente ottimo giocatore. Ancora dobbiamo conoscerci bene perché stanno arrivando altri calciatori. Non mi piace parlare dei singoli, ma se proprio devo allora dico che Silipo ha buone doti come esterno, può fare bene proprio lì. Se capirò che in futuro può fare anche altro ben venga».