L’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

Di seguito alcune sue parole: «Se mi aspetto sforzo sul mercato della società? Abbiamo preso Kanoute, Odjer, Somma e arriverà Rauti e penso anche un quinto giocatore.

Poi vedremo, bisogna vedere il budget che abbiamo. Se dovessi vedere che non siamo competitivi parlerò con la società. Ma non credo che mi farà mancare niente, perché il Palermo deve andare in campo per vincere e dobbiamo essere competitivi per farlo».