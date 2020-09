L’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

Di seguito alcune sue parole: «Kanouté non è il bomber da 20 gol? Prendere un giocatore con quelle caratteristiche e farlo venire a Palermo bisogna spendere una barca di soldi. E poi chi dice che chi ha fatto 18-20 gol lo scorso anno si ripeterà? Non possiamo affollare un reparto già abbastanza pieno. Tra oggi e domani arriva un altro elemento.

Ma la domanda è chi prendiamo? Chi è quel giocatore che ci può garantire quel numero di gol e potrà fare parte del nostro gruppo come caratteristiche? Ci sono tante cose da vedere. Kanouté ha caratteristiche che mi piacciono, è un acquisto che mi convince. È veloce, apre le difese ma dobbiamo lavorarci un po’. Poi abbiamo Saraniti come punta. Se ci facciamo influenzare dai vari nomi sbagliamo, se guardo chi c’è sul mercato non ci sono giocatori da 20 gol».