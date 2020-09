L’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

Di seguito alcune sue parole: «Non è solo un discorso di nuovo allenatore, ma anche di uomini. È cambiata la difesa, il centrocampo. Ma il problema non è non volare sulle ali dell’entusiasmo, ma che non giochiamo da tanto tempo e questo è l’anno zero per tutti. Non c’è un precedente storico. Non sappiamo quello che sarà, abbiamo lavorato però dobbiamo adattarci ed essere catapultati con grande concentrazione al campo. Inizialmente ci sarà il problema della compattezza di squadra, ci dobbiamo conoscere durante le partite. Dobbiamo essere bravi, non sono uno che si fascia la testa e non deve esserlo nemmeno la squadra. Voglio una squadra che risolve i problemi».