L’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

Di seguito alcune sue parole: «Noi domani abbiamo una partita importantissima e io sto parlando di mercato. Questo non mi piace perché domani abbiamo tre punti in palio. Ma siccome rispetto il vostro lavoro, dico che preferisco tacere e non dire chi è il giocatore che dovrà arrivare. Abbiamo qualche problema numerico a metà campo, vedremo che succederà da qui a fine campionato perché non serve un giocatore tanto per fare numero. Domani giochiamo contro il Teramo, se i ragazzi vedono che io in conferenza ho parlato di mercato magari non si concentrano. E questo non va bene».