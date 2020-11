«Oggi la prestazione della squadra mi ha e ci ha emozionato. I ragazzi avrebbero meritato i 3 punti per tutto quello che ci è successo e per come hanno giocato, è stata una prestazione di livello tecnico tattico molto importante.

Nel primo tempo abbiamo messo sotto il Catania, abbiamo avuto la possibilità di fare il 2-0. Nel secondo tempo abbiamo giocato in 10 perché valente non ce la faceva e non abbiamo concesso un tiro in porta al Catania che è una squadra fortissima. Vedere questa prestazione mi inorgoglisce perché vuol dire che è un gruppo forte e sano. E’ un peccato perché i tre punti sarebbero stati la ciliegina sulla torta».





Queste alcune parole del tecnico del Palermo Roberto Boscaglia nella conferenza stampa post derby col Catania.