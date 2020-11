«Gol Catania brucia? Certo che brucia, col Var sarebbe stato annullato sicuro, L’arbitro non era nella posizione ideale ma l’abbiamo visto tutti che era da annullare. ci sta girando male da questo punto di vista, ma verranno tempi migliori sperando che alla fine si vada a compensare tutto.

Io non posso elencare tutti perché altrimenti faccio la figura di quello che vuole elogiare. Ho detto Valente perché ha avuto un grosso problema ed è rimasto in campo. i ragazzi sono stati eroici, da brividi. Non avevano più la forza, 3-4 di loro vengono dal Covid. Veramente una prestazione meravigliosa, l’unico neo è il risultato che avremmo meritato».





Queste alcune parole del tecnico del Palermo Roberto Boscaglia nella conferenza stampa post derby col Catania.