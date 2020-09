L’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

Queste alcune sue parole: «A destra Peretti? È un candidato importante, in settimana ha dato delle garanzie. Ho difficoltà perché a destra abbiamo avuto qualche infortunio, ma non sono queste le cose che mi preoccupano. È la nostra prima partita, dobbiamo ancora capire chi siamo. Non è questo tipo di situazione che potrà crearci problemi, lo avremo anche durante il campionato. Dobbiamo essere squadra».