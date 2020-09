L’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

Queste alcune sue parole: «Quanto è stato difficile preparare questa settimana? Lo è stato, a livello numerico non ci siamo, molti dei nuovi non possono essere neanche della partita. Noi comunque abbiamo sempre pensato che si giocasse, la difficoltà sta in altro. Vedremo quello che succederà».