«Per vedere il vero Palermo bisogna aspettare, non c’è niente da fare. Bisogna capire e valutare, noi stiamo facendo oggi le valutazioni che avremmo dovuto fare un mese e mezzo fa. Stiamo conoscendo ora i nostri giocatori e come si integrano tra di loro. Dobbiamo essere bravi a non perdere altro terreno e a fare più punti possibili. La squadra ha bisogno di condizione e questa la dà la partita. Ci sono giocatori che sono arrivati da poco, giocatori infortunati e lavoriamo affinché nel giro di poco diventi una squadra. Ma non è semplice». Queste le parole rilasciate da mister Boscaglia nella conferenza pre gara contro il Potenza.