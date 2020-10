«Dispiace per il Trapani, ha fatto cose straordinarie e dispiace che finisca così. Non la viviamo in maniera diretta ma a pensarci è un grandissimo dispiacere. Bisogna dare le colpe a chi di dovere perché è una situazione che si protrae nel tempo. Non so se la Lega o qualcun altro poteva fare qualcosa di più. Ma da siciliano ed ex allenatore del Trapani dico che mi dispiace moltissimo». Queste le parole rilasciate da mister Boscaglia nella conferenza pre gara contro il Potenza.