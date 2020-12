«Noi dobbiamo essere bravi a non farci mettere in dicussione da nessuno, ma metterci in discussione noi. Ci sono due modi di leggere queste situazioni, chi si fa mettere in discussione dagli altri ne risente psicologicamente e non va bene perché dobbiamo farci scivolare addosso le cose.

Sappiamo che abbiamo una tifoseria importante e dobbiamo fare bene, sappiamo dove siamo e bisogna stare attenti perché abbiamo alcuni giovani che non riescono a capire l’importanza di questa maglia. Noi dobbiamo essere bravi a metterci in discussione ogni giorno.





Per mettere in discussione il lavoro bisogna avere le competenze, con il mio staff pensiamo a dove dobbiamo lavorare, noi ogni settimana veniamo giudicati». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro la Casertana.