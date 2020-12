Notizie della Casertana? Per non perdere la concentrazione ho chiesto a tutti di non darci notizie. Non ne voglio, dobbiamo essere concentrati sulla partita, non voglio sapere nulla fino alla fine del match.

La Casertana è una squadra che è partita con un po’ di sofferenza, ma ha fatto meglio fuori. Ha giocatori esperti ed importanti per la categoria, è abituata a giocare in questo campionato. Rispetto a qualche anno fà si sono stabilizzati e sono temibili fuori casa.





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro la Casertana.