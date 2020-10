Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Ternana. Ecco quanto affermato: «Abbiamo avuto un problema ad inizio ritiro con i nostri terzini. Non ho potuto vedere niente e nessuno ad oggi. Era importante prendere un terzino importante e d’esperienza. Senza nulla togliere ai ragazzi che ci sono, anch’essi importanti e giovani. Ci stiamo lavorando. Luperini è arrivato, il mercato a volte può regalarti situazioni importanti dal nulla. C’erano delle priorità, la maggior parte di queste sono state fatte, manca qualcosina, la società ci sta lavorando. Deluso dal mercato? La maggior parte delle cose che dovevamo fare sono state fatte, manca qualcosina ma lo sappiamo e lo sa la società. Non è facile prendere giocatori con grandissimo entusiasmo. Come ho detto già, si sta lavorando per un terzino destro. Martin è un giocatore del Palermo e viene considerato così, come tutti gli altri. Può giocare in determinate situazioni e determinati ruoli così come gli altri. Non penso niente di più niente di meno».