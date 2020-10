Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Ternana. Ecco quanto affermato: «Almici? E’ un ottimo giocatore, esperto. Ha sempre fatto categorie superiori, è un profilo importante. Luperini? Per avere una forma importante bisogna aspettare, non ha fatto ritiro, si è allenato da solo. Per averlo in una condizione importante secondo me ci vorranno 3-4 settimane, ma nel frattempo chiaramente si allenerà e giocherà con noi. Lo stesso discorso vale per Broh, Somma, Odjer, Rauti e tanti altri giocatori. Sono tutte situazioni che sono in divenire, la condizione la prendi allenandoti ma soprattutto facendo le partite. Ci stiamo allenando al Barbera avendo la possibilità di avere misure giuste ed erba naturale».