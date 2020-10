Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Ternana. Ecco quanto affermato: «Odjer e Kanoute? Sono due giocatori che sono arrivati naturalmente in ritardo. Hanno bisogno di lavorare così come gli altri. Stanno già bene ma devono prendere condizione un po come tutti quanti. Teramo? Ho detto che non c’è bisogno di guardare Bari-Teramo per capire che squadra è il Teramo, si vedeva che il Teramo era superiore a noi fisicamente sopratutto. Il Teramo è un ottima squadra, ha pareggiato a Bari. Noi avevamo fatto una discreta partita con degli errori ma loro erano già in condizione campionato.»