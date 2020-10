Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Ternana. Ecco quanto affermato: «Noi dobbiamo sempre vedere quello che dice il campo, abbiamo fatto solo una partita. Sicuramente le rose del Bari e della Ternana sono importanti, hanno giocatori esperti e tanti cambi. Non so se siamo al loro livello o meno, sulla carta certamente sono favoriti loro ma poi c’è il campo che può confermare o meno il tutto. Ho un grandissimo dispiacere nei confronti del Trapani. Nella Ternana ci sono dei rientri importanti, è una squadra piena di talento e bisogna stare attenti. Noi dobbiamo cercare di andare lì per metterli in grande difficoltà. Prima o dopo dobbiamo giocare con tutte, è naturale, ma i tempi a volte possono essere determinanti. Magari ci si mettono di mezzo obiettivi, infortunati o momenti di forma».