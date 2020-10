«Preoccupato per infortuni? No, c’è anche da capire che siamo partiti leggermente in ritardo e molti sono arrivati da poco. Si è stati fermi 7 mesi circa, sono piccoli infortuni che ci possono stare. Stiamo valutando attentamente, ma siamo abbastanza sereni.

Le squadre allenate da me e dal mio staff di preparatori hanno sempre avuto pochissimi infortuni, quindi quando i giocatori si iniziano a calare nella nostra metodologia di allenamento li limiteremo sicuramente».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro l’Avellino.