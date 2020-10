«8 partite in un mese? Dobbiamo lavorare e capire che può succedere, adattandoci subito anche a queste difficoltà. In questi anni mi è capitato di allenare squadra dove abbiamo affrontato e superato questo problema, come con l’Entella.

Capire anche le condizioni dei nostri giocatori dopo qualche partita è importante, anche per noi è un anno zero.





Lì stiamo conoscendo adesso, piano piano verremo fuori. Oggi è importante adattarsi alle situazioni complicate». Queste le parole di Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro l’Avellino.