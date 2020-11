«Se devo pensare al campionato di per sé il focolaio ha contato, ma se devo pensare alla partita in sé e per sé non conta. Il derby è una partita che fa storia a sé.

Dobbiamo essere pronti, equilibrati. Dobbiamo pensare solo a questa partita senza pensare a quello che ci è successo, magari questo può aiutarci. La partita col Catania è la partita col Catania, è a sé anche se naturalmente i punti valgono per il campionato».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Catania.