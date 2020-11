«Dopo Catanzaro penso che la squadra si sia calata nel campionato. Il girone C soprattutto è particolare. È un girone difficile dal punto di vista tecnico e tattico, ci sono squadre attrezzate per determinate cose che avranno un calo ad un certo punto. Non voglio mettere le mani avanti, ma sappiamo che non avevamo la squadra completa e questa non è la nostra classifica.

Cosa dire ad Accardi e Saraniti per il derby? Lo sentono più degli altri, ma tutti ci tengono. Dal punto di vista motivazionale il lavoro è tranquillo, anzi li devi calmare e far sì che l’adrenalina esca al momento giusto. Dobbiamo essere bravi, abbastanza tranquillo sapendo che domani è una partita importante. Ho visto una squadra abbastanza serena da questo punto di vista».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Catania.