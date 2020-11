«Abbiamo qualche elemento che ancora non ha 90’. Dobbiamo valutare la condizione, ne abbiamo recuperati altri due ma abbiamo perso Crivello e Broh. Ma noi dobbiamo pensare ad avere un atteggiamento propositivo, se lottiamo come fatto a Catanzaro, che è quello che voglio vedere sempre, possiamo fare nostra la gara.

L’attaccante quando segna fa sempre bene, è normale che se non segna non è bello. Ma a me interessa vincere, non chi segna. È naturale che dobbiamo essere più cinici e cattivi sotto porta. Consideriamo anche che noi abbiamo fatto 5 partite, di cui 4 trasferte. Non dico che giustifico tutto quello che sta succedendo, ma ci sono attenuanti. Da domani inizia il nostro campionato, la verità è questa e forse anzi è iniziato a Catanzaro».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Catania.