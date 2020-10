«Tifosi che si lamentano del caro prezzi? Non so nulla di questo, non sapevo nemmeno che ci fossero i biglietti in vendita.

Domani ci sarà Filippi in panchina che è un ottimo secondo e si farà sentire, ci sarà sicuramente qualche contatto. Non mi piace stare in tribuna, la squalifica è stata una spiacevole sorpresa data da uno della procura. Per me è stato un fulmine a ciel sereno, domani non è importante dove sia Boscaglia, ma che i giocatori diano tutto per vincere».





Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Turris.