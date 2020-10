«Come sta mentalmente Lucca? Un giovane che, secondo me, è un potenzialmente un ottimo giocatore. Lui come gli altri deve giocare, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Normalmente in ritiro faccio 5 amichevoli, questa è la nostra quarta partita, stiamo cercando anche noi l’assetto giusto.

Turnover viene dettato dalle condizioni dei giocatori, se qualcuno può fare due partite bene. Oggi e domani mattina valuteremo le condizioni dei ragazzi, per le altre situazioni ci può essere qualche cambiamento. Io non sono per il turnover forzato, se un giocatore sta bene e mi garantisce efficacia fisica lo metto in campo. Almici ha giocato 90′, nel secondo tempo ha fatto bene. Fisicamente non è imponente ed è probabile che abbia recuperato, domani mattina dobbiamo capire cosa fare, se mi darà garanzie potrà andare in campo dall’inizio».





Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Turris.