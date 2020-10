«Anche quando possiamo lavorare poco cerchiamo di dare qualcosa. Mi aspetto un miglioramento dal punto di vista del collettivo negli ultimi 20 metri. Dobbiamo essere un po’ più maliziosi ed essere di categoria, abbiamo giocatori bravi e duttili ma dobbiamo calarci nella categoria e capire che le partire si vincono con furbizia e mestiere.

Noi abbiamo bisogno di giocare e prendere qualche batosta come sta succedendo. Se non giochi e prendi qualche batosta puoi spiegare, impartire qualche situazione, è come il bambino che mette la mano sul fuoco, se gli dici qualcosa lo fa lo stesso e dopo che si brucia non lo fa più. Noi abbiamo tanti giovani che vengono da categorie superiori, ma devono stare in questa categoria, dobbiamo farglielo capire ma devono capirlo anche loro».





Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Turris.