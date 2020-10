«Bari-Teramo? Siamo totalmente concentrati sulla nostra partita, gli altri risultati li guarderemo dopo com’è normale che sia. Non c’è bisogno di guardare quella partita per capire che il Teramo è una buona squadra, lo sappiamo già. Non devo andare a cercare una giustificazione alla nostra sconfitta guardandoli. Sappiamo che possiamo ancora migliorare. Saraniti? Non avrete mai una risposta da me sull’impiego di un giocatore. Per il rispetto che nutro verso tutta la rosa e perché ancora manca un giorno. Abbiamo le idee molto chiare, ma i giocatori saranno sempre i primi a sapere la formazione. Nessun altro». Queste le parole rilasciate da mister Boscaglia nella conferenza pre gara contro il Potenza.