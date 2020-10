«Parole di Musumeci? Ci dispiace tantissimo che non ci siano i tifosi, ma rientra in una problematica del periodo. Però allo stesso tempo si poteva fare meglio, spesso il calcio viene messo in secondo o terzo piano. Il presidente Musumeci ha tanto da fare, ci può stare un svista». Queste le parole rilasciate da mister Boscaglia nella conferenza pre gara contro il Potenza.