Al termine del match pareggiato in casa contro il Teramo per 1-1, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «Se ci ha sorpreso qualcosa del Teramo? Si sono messi a 3 e non l’avevano mai fatto, ma questo non può destabilizzarci perché altre volte ci era capitato di affrontare squadre così.





E’ stato un problema di atteggiamento e la colpa è mia che in settimana non gli ho fatto capire cosa dovevamo fare. E’ una mia responsabilità, mi assumo la responsabilità di quei 25′ di assenza dal campo. Abbiamo lavorato su tante dinamiche tattiche e non dovrebbe sorprenderci nulla».