Al termine del match pareggiato in casa contro il Teramo per 1-1, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «Perché Palazzi e non Lancini? E’ una scelta pensata e ragionata perché da dietro ci mancava anche un giocatore che costruisse e lui aveva già fatto molto bene in quel ruolo. Per quanto riguarda la partita, abbiamo regalato 20-25′ all’avversario, non abbiamo preso certe distanze e misure.





Ci siamo abbassati troppo, regalando 50 metri, poco aggressivi e poco compatti e abbiamo sofferto. Dopo il nostro gol c’è stato un atteggiamento diverso, ci siamo scrollati di dosso forse un po’ di paura e abbiamo fatto un finale di primo tempo molto importante sprecando due occasioni. Secondo tempo più equilibrato. In mezzo avevamo bisogno di un giocatore di ruolo in più».