BOOOM: INCONTRO CON BALOTELLI | Parliamo e definiamo tutti i dettagli: il 2025 inizia col botto

Mario Balotelli, clamoroso colpo di scena, svelati tutti i dettagli per questo 2025: adesso sì che cambia tutto

Se non si tratta di un vero e proprio clamoroso colpo di scena, quello che vede come protagonista Mario Balotelli, allora poco ci manca. Il 34enne, giunto al Genoa da svincolato, ha letteralmente deluso le aspettative.

Solamente sei apparizioni con la maglia del “Grifone”, per un totale di 56 minuti accumulati. Difficile poter fare la differenza in quei pochi minuti, anche se “qualcosa” lo ha fatto: procurarsi due cartellini gialli. Tra l’altro uno all’esordio contro il Parma.

In questi ultimi giorni si è parlato molto di lui e, soprattutto, del suo futuro. Un futuro che appare sempre più lontano dalla Liguria. Poi il colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il “Secolo XIX“.

Il noto quotidiano ligure ha rivelato degli importanti dettagli pronti ad essere attuati in questo 2025. Un anno in cui il classe ’90 spera vivamente di poter mettere alle spalle un periodo negativo.

Balotelli, incontro con il club: adesso può cambiare davvero tutto

Nonostante il rendimento non sia affatto dei migliori, le richieste per Mario Balotelli continuano ad arrivare. Questa volta, però, non dall’Europa ma dall’America del Nord. Per essere ancora più precisi dal Messico dove il Cruz Azul, approfittando dell’apertura del calciomercato invernale di gennaio, vuole rinforzare il proprio reparto offensivo con l’arrivo del nativo di Palermo. Anche se la pista messicana pare essersi raffreddata per un altro motivo molto importante.

Proprio come annunciato dal quotidiano ligure pare che Balotelli è pronto ad avere un importante colloquio con i vertici alti della società. L’obiettivo è capire se è il caso di andare avanti oppure che le due parti prendano strade altrettanto diverse. La cosa certa è che il calciatore, a prescindere dallo scarso minutaggio, sembra essere entrato in sintonia con la squadra ed i compagni. Anche durante gli allenamenti si mette in mostra. Possibile che possa esserci ancora una speranza in merito ad una sua permanenza.

Balotelli, può cambiare tutto: improvviso colpo di scena

Contro il Napoli è stata la sua ultima apparizione: verso la fine del match ha addirittura rischiato di trovare il suo primo gol, ma la conclusione (comunque deviata) si è stampata sul palo. Quella contro gli azzurri è stata, senza dubbio, una delle sue migliori “prestazioni” da quando è ritornato in Serie A.

Adesso il suo futuro potrebbe seriamente prendere una piega diversa. La sua permanenza, con i rossoblù, a questo punto non è assolutamente da scartare. Soprattutto perché il “Grifone” ha a che fare con una infermeria sempre piena. In particolar modo per calciatori che giocano nel reparto offensivo.