KLOPP HA RIFIUTATO LA PANCHINA: la telefonata, l’incontro e il no | Saltato tutto all’ultimo

Il tecnico tedesco ha detto no all’ultimo secondo ad un incarico a sorpresa: ormai sembrava tutto fatto per la firma clamorosa.

Dopo l’addio dello scorso anno al Liverpool, lasciato per altro in ottime mani, almeno stando ai risultati ottenuti in questa prima parte di stagione da Arne Slot, Jurgen Klopp è rimasto senza squadra. Deciso a prendersi una pausa però il tedesco ha scelto di rifiutare qualsiasi panchina.

Diverse offerte sono giunte per lui, e tra queste spicca anche quella della nazionale statunitense, ma il Mago ha rifiutato. Fino a che ha deciso di firmare per un progetto totalmente nuovo, che non lo vedrà in panchina, bensì all’opera come Head of Global Soccer di Red Bull.

Nelle scorse ore però un retroscena incredibile ha lasciato tutti senza parole. Klopp era infatti stato contattato dal club, con il quale si è incontrato dopo una lunga telefonata, e ha rifiutato solamente all’ultimo. Uno scenario incredibile dunque, che ha lasciato tutti senza parole.

Klopp e il rifiuto arrivato all’ultimo

Come abbiamo detto in precedenza, l’allenatore tedesco ha deciso di accettare la proposta del colosso austriaco, che gestisce diversi club in giro per il mondo. A parlare di questa situazione è stato di recente Hans-Joachim Watzke, dirigente del Borussia Dortmund, società in cui proprio Klopp ha fatto la storia. Questo ha infatti parlato della possibilità di un suo ritorno in giallonero, anche con un incarico diverso da quello di allenatore, che però non si è concretizzata proprio in quanto il Mago ha deciso di approdare alla Red Bull. Di seguito le parole del dirigente, rilasciate alla Bild.

“Jurgen sa benissimo che al Borussia Dortmund avrebbe potuto scegliere il suo incarico quasi liberamente. Ma credo che ora non volesse più gestire una sola squadra in maniera esclusiva. È una cosa completamente diversa se ti occupi di un progetto con cinque o sei club come supervisore, oppure se torni al Borussia Dortmund”.

Il ritorno in panchina di Klopp

Con queste parole dunque il dirigente del Dortmund ha confermato che Klopp ha praticamente detto no ad un ritorno al Borussia, sia in panchina che in altri ruoli.

Staremo a vedere se in futuro ci saranno per lui altre chance di tornare in giallonero. Di sicuro il tecnico se n’è riservata una per sedersi ancora in panchina: la clausola presente nel contratto con la Red Bull prevede uno scioglimento dell’accordo in caso di chiamata della nazionale tedesca.