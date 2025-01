“Nessuno mi cercava più, sono ripartito dalla fabbrica”: dopo la Serie A ha deciso di cambiare vita | Sua moglie lo ha salvato

Una svolta totale nella vita del calciatore dopo aver smesso di giocare: è tutto grazie a sua moglie, che lo ha salvato del tutto.

Il calcio da tanto a coloro che lavorano in questo settore. Sia in termini economici, ma anche dal punto di vista della soddisfazione personale. Segnare un gol decisivo, vincere trofei, parare un calcio di rigore, sono tutte emozioni che solamente chi scende in campo può provare.

Detto ciò, una volta che la carriera si conclude, c’è il triste risveglio. Tanti infatti cambiano totalmente la propria vita, venendo costretti a trovarsi un nuovo lavoro. Ed è proprio ciò che è accaduto a questa vecchia conoscenza del nostro campionato.

Dopo che nessuno più lo ha cercato, ha deciso di ripartire dal lavoro in fabbrica. Tutto grazie a sua moglie, che lo ha praticamente salvato. Vediamo però di chi stiamo parlando.

Dal calcio alla fabbrica: tutto grazie a sua moglie

Non tutti si ricorderanno di Riccardo Maspero, ex centrocampista che ha militato in diverse squadre di Serie A, tra cui il Torino (dove si rese autore di un gesto celebrato ancora oggi che racconteremo in seguito). Una volta conclusa la carriera da calciatore però, come spesso accade, sopraggiunge il buio. Per sua fortuna però la moglie lo ha aiutato parecchio, e Maspero ha aperto un’azienda che si occupa di linee vita per i tetti e dispositivi di sicurezza per le cadute dall’alto.

Ma come dicevamo, e soprattutto come affermato dallo stesso durante un’intervista riportata da toronews.net, il merito di tutto va alla compagna. ”Ho sposato una bergamasca e mi reputo fortunato ad aver incontrato una donna meravigliosa che non solo mi ha dato tre figli (due maschi e la più piccola di 11 anni), ma mi ha mostrato cosa vuol dire essere imprenditori e mi ha fatto capire com’è il mondo al di fuori del calcio”.

Il gesto che lo ha reso celebre

Maspero è ancora ricordato con affetto nella Torino granata a causa di un gesto, non proprio di grande sportività, di cui si rese artefice nel corso di un derby con la Juventus.

Sul risultato di parità infatti un rigore viene assegnato ai bianconeri, e prima che Salas vada sul dischetto, Maspero inizia a scavarlo, creandovi una buca. Risultato, il cileno bianconero sbaglia il penalty, e il Toro riesce a strappare un pari. Tutto grazie a colui che oggi lavora in fabbrica.