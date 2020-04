Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus dal punto di vista economico, il governo ha stanziato un bonus di 600 euro grazie al decreto “Cura Italia”. Adesso però è sorto l’allarme coperture, ovvero non ci sono fondi per tutte le domande. Infatti coloro che hanno richiesto il bonus sono 454.541, di cui sono ammesse al pagamento circa 413.455. Questo si legge nella lettera inviata dal presidente dell’Adepp ai ministri dell’economia e del lavoro, Gualtieri e Catalfo.