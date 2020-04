Bellissima notizia per Nino La Gumina, ex attaccante del Palermo e attuale centravanti della Sampdoria, infatti è nata sua figlia Sophia Grace. L’attaccante ha dato la notizia attraverso il suo profilo Instagram, pubblicando un post con scritto: “Un periodo complicato di tanta attesa e speranza, grazie @daisycoz per avermi regalato la gioia più grande della mia vita. Questo è il mio gol più bello! Papà e Mamma ti amano”. Di seguito il post: