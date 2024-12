Bitetto: «Il Palermo contro il Bari mi è sembrato tatticamente disordinato, in crisi e sotto pressione»

Durante il programma televisivo PianetaBari Alcafè, l’ex giocatore del Bari, Dino Bitetto, ha espresso le sue opinioni sulle ultime prestazioni dei galletti, evidenziando preoccupazioni e aspetti da migliorare.

Ecco le sue parole:

«Il Palermo mi è sembrato tatticamente disordinato, giocava in crisi e sotto-pressione. La gara è stata equilibrata. Purtroppo il Bari è cambiato tanto in estate con giocatori che sono arrivati per lo più all’ultimo e che stiamo aspettando, come Falletti e Sibilli. Lasagna dovrebbe prendere in mano la situazione, tirare fuori la sua personalità. Ma stiamo parlando di giocatori che pur avendo delle grandi qualità tecniche non stanno dando ancora abbastanza. Sono calciatori che in altre società hanno fatto bene e che Bari ancora sta aspettando. Sibilli non sta dando nulla, deve anche farsi un esame di coscienza e prendersi le responsabilità, anche se l’anno scorso ha fatto benissimo. Non è normale che Dorval sia sempre il migliore. In generale, vedo poca personalità nei giocatori del Bari. Anche Radunovic che denuncia la pressione nel giocare a Bari…».