Calciomercato Palermo: Peda verso l’addio a gennaio

Patryk Peda, difensore centrale polacco classe 2002, potrebbe salutare Palermo a gennaio. Dopo un periodo significativo in prestito alla SPAL, il 22enne è rimasto a disposizione di Alessio Dionisi al Palermo, ma ha finora trovato poco spazio nelle rotazioni. Con appena 32 minuti giocati in Serie B contro il Pisa nella seconda giornata e 100 minuti complessivi in Coppa Italia contro Parma e Napoli, il bilancio stagionale del giovane difensore risulta piuttosto deludente. Essere relegati ai margini della rosa non è certo una situazione ideale per un prospetto del suo calibro.

Secondo quanto riportato da Numero Diez, il mercato di riparazione di gennaio potrebbe segnare una svolta significativa per Peda. Diverse squadre di Serie B italiana e alcuni club della 2 Bundesliga tedesca hanno mostrato interesse per il giovane centrale. Da non trascurare anche l’opzione di un ritorno in patria, nell’Ekstraklasa, dove società blasonate seguono attentamente i suoi sviluppi. Un eventuale ritorno in Polonia rappresenterebbe un’opportunità importante, considerando che Peda è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Legia Varsavia.