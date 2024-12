Mignani presenta Carrarese-Cesena: «È un periodo in cui raccogliamo meno di quello che meritiamo»

Il Cesena si appresta ad affrontare la Carrarese nell’ultima sfida del 2024. Il tecnico bianconero, Michele Mignani, ha parlato a proposito in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra e le difficoltà che la sfida rappresenta.

Ecco le sue parole:

«Il mio lavoro è provare ad andare oltre il risultato e cercare di vedere quello che la squadra fa e secondo me la squadra in questo momento, e parlo della sfida contro la Cremonese, ha fatto una partita di sostanza restando in gioco fino all’ultimo. È un periodo in cui raccogliamo meno di quello che meritiamo e se vogliamo definirlo un periodaccio, perché abbiamo perso due partite, non lo possiamo definire tale sotto l’aspetto della prestazione, dove secondo me la squadra non viene messa sotto da nessuno. Non siamo contenti ovviamente, ma lavoriamo per cercare di invertire questa tendenza. La squadra resta in partita, fa la prestazione e ci prova fino all’ultimo, poi il calcio a volte va anche così e non tutto è spiegabile. Nel suo percorso questa squadra è riuscita a riprendere risultati anche difficili da recuperare, ma ultimamente questo riesce meno. Prima di tutto dobbiamo cercare di non andare in svantaggio e, se dovesse succedere, dovremmo cercare per forza di ribaltare il punteggio e sotto questo aspetto vedo i ragazzi molto vogliosi e sul pezzo. Per noi domani la Carrarese è la squadra più forte ed importante che potevamo incontrare. È una squadra che sta facendo bene e che ha fatto un percorso inverso rispetto al nostro e questo adesso fa vedere le cose un po’ più grigie di quelle che sono. Parlo sempre dell’aspetto dei risultati: noi li abbiamo fatti più all’inizio e meno nella parte finale, alcune squadre hanno fatto l’opposto, così sembra che gli altri siano in crescita e noi no, ma non è così perché dal mio punto di vista le prestazioni ci sono. È chiaro che il risultato ti aiuta a credere ancora di più in quello che stai facendo ed ecco perché domani diventa una partita importante. Affrontare la Carrarese sarà molto complicato, perché giocano in casa, hanno un campo in sintetico e vengono da risultati importanti per i quali saranno molto carichi. Noi dobbiamo ripartire con la testa giusta e andare a fare la partita al massimo delle nostre possibilità».