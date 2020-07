«Ho cominciato ai margini della prima squadra, poi mi hanno promosso titolare. Anche a parlarne adesso mi emoziono. Il mercato? A oggi sono del Catania e questo conta. Rimarrei a vita in rossazzurro, ma non decido solo io». Queste le parole del centrocampista del Catania, Kevin Biondi, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta dello Sport” in merito al suo futuro. Il giocatore era stato accostato al Palermo.