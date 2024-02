Binda: “Tornano i dubbi sul Palermo. Il punto di giornata in B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul punto di giornata in Serie B attraverso un articolo di Nicola Binda.

Martedì sera, inverno, freddo e pioggia (anche nebbia…) un po’ ovunque. La classica serata, dopo la cena, da pigiama, divano e plaid. Un appassionato di calcio non aveva grandi scelte, la curiosità per una diretta gol sulla Serie B andava premiata. Ed è bastato trovare il canale giusto per capire di aver dato un senso alla serata. Uno, due, tre gol, poi tutti gli altri. Una sorta di risarcimento anche per chi ha sfidato il clima ed è andato lo stesso allo stadio. Poca noia e tanti gol, alcuni sono stati vere e proprie prodezze. Sul divano era impossibile appisolarsi.

Il telecomando è così rimasto sul tavolino, questo penultimo infrasettimanale (l’ultimo sarà il Primo maggio) meritava di essere seguito fino in fondo, visto che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino al termine dell’ultimo match. E stasera ce ne sono altri tre, per capire se i blocchi in cui è divisa la classifica possono avvicinarsi: basta vedere come il Catanzaro sta puntando le prime cinque, o come la Ternana cerca di raggiungere la zona salvezza diretta. Di sicuro dentro a quei blocchi gli equilibri cambiano e in quello in cima – insieme a una accettabile frenata del Parma (rimasto in 10) – stavolta ridono la Cremonese (nella foto Stroppa) e il Como, mentre tornano i dubbi sul Palermo, in attesa di vedere se stasera il Venezia si riprenderà il secondo posto. Sì, vale la pena di passare un’altra serata sul divano, davanti alla tv.