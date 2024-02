Gazzetta dello Sport: “La Ternana riporta a terra Corini”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sconfitta del Palermo contro la Ternana.

Notte fonda per il Palermo, gran colpo della Ternana che ha passeggiato con ordine e concretezza sulla peggiore versione dei rosanero vista finora. E non è soltanto per il contraccolpo di Cremona. Breda si gode il suo mix di gioventù ed esperienza con tre punti pesanti in chiave salvezza. Il 19enne Antonio Raimondo si conferma bomber da viaggio, nove gol tutti in trasferta, autore di una prestazione di alto livello. Gli ha fatto da sponda Luperini, l’ex avvelenato, che ha sfornato due assist preziosi.

C’è molto da rivedere per Corini — che ora vede il secondo posto a quattro punti — dati la scarsa intensità di gioco e l’evidente calo fisico della ripresa in cui i rosanero sono apparsi inermi di fronte alle trame avversarie. Male la fase difensiva con Ceccaroni in versione horror su tutti e tre i gol, troppo incerta quella offensiva. Il Palermo oltre alla lentezza delle gambe ha pagato anche la scarsa velocità di pensiero e questo ha favorito una transizione migliore degli avversari.