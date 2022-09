L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato che oggi chiuderà i battenti, riportando le ultime sulle trattative delle squadre di B.

Ecco quanto scritto dal giornalista Nicola Binda.

Il mercato è frizzante ovunque, ma non a Brescia. Cellino aveva qualche richiesta per i suoi giocatori (Moreo, Bisoli, Ayé) ma ha deciso di non vendere nessuno. Al tempo stesso, poteva prendere Frabotta per sistemare la fascia sinistra, ma ha rinunciato. Il Brescia va controcorrente e non muove nulla. Così almeno fino alla mezzanotte di ieri sera. Poi si sa: il presidente di notte si scatena, quindi stamattina potremmo avere novità. Ma la vera sorpresa è questa: niente ultimi colpi di mercato per il Brescia.

Proprio Frabotta così ha deciso di tornare in B, ma non a Brescia. Oggi l’ex terzino sinistro della Juventus, passato in estate al Lecce, firma per il Frosinone,

Il Südtirol vuole consegnare a Bisoli qualche elemento di esperienza e oggi firma l’accordo con Schiavone, il play della Salernitana che il tecnico aveva a Cesena. Serve anche una mezzala, ma soprattutto un difensore. E Il Südtirol qui prenderà uno svincolato: tra i nomi sondati c’è Masiello, che si è liberato dal Genoa ed è interessato all’avventura.

Anche il Palermo cerca di chiudere il suo ottimo mercato con un difensore, ma si è sentito rispondere no due volte, da Capradossi (Spezia) e da Ceppitelli (ex Cagliari). Chi gli dirà di sì quest’oggi? Un difensore centrale l’ha trovato invece la Ternana: Mantovani della Salernitana. E due esterni vanno oggi all’Ascoli (Adjapong del Sassuolo) e alla Reggina (Bouah della Roma), che è sempre in attesa di Hernani (tornato a Parma dal Genoa).

Sembra chiusa la telenovela Azzi . Il brasiliano del Modena, all’improvviso balzato al centro delle attenzioni, è stato tolto dal mercato e rimane alla corte di Tesser. Tanto che lo stesso Modena ha deciso di cedere Guiebre (appena preso dal Monopoli) alla Reggiana.