L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su Stulac.

Torna il regista in senso classico dopo diversi anni, così come un giocatore sloveno a vestire la maglia del Palermo, squadra in cui nell’era Zamparini si creò una vera e propria colonia. Ilicic e Bacinovic furono i primi, poi seguirono Kurtic, Struna e Andelkovic. E se Leo Stulac aveva qualche dubbio da fugare sull’opportunità di venire in Sicilia sono stati proprio questi ultimi due suoi connazionali a spingerlo ad accettare senza pensarci oltre perché quando si lascia la serie A, qualche pensiero dalla mente passa.

«La Serie A è molto difficile, ho avuto un po di sfortuna, forse è stata colpa mia, ma anche per questo sono venuto qua. Penso e spero che Palermo mi possa aiutare. Ho tanta voglia di giocare, ancora di più per questa squadra. Sono carico, voglio farmi vedere»